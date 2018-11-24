القادة الميدانيون يبحثون خيار عزل عبد الواحد أومغادرة الفصيل

بدأت مجموعة من القادة الميدانيين بفصيل المتمرد عبد الواحد نور إجتماعات لمناقشة الأوضاع داخل الحركة عقب تصفية عثمان الزين مستشار الفصيل بتوجيهات من عبد الواحد.

وقال إدريس يعقوب القيادي بالفصيل بحسب (smc) أن الإجتماعات ستتطرق إلي خيارات مغادرة القيادات لفصيل عبد الواحد أو إصدار قرار بعزله، وأبان أن الإجتماعات حظيت بحضور واسع من القادة العسكريين والسياسيين الذين حذروا من خطورة الأوضاع داخل الفصيل بسبب ما أسماه ممارسات عبد الواحد التي إتسمت بالعنف ضد القادة.

وكشف “يعقوب” عن قيام عبد الواحد بإستدعاء شقيقه دفع الله نور ومصطفي روكو قائد الإستخبارات إلى باريس، وذلك خوفاً من إستهدافهم إنتقاماً لمقتل عثمان الزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)