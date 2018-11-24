القوى: نفير في الضفة والقدس الجمعة المقبلة

الخليج 365 | فريق التحرير

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى نفير عام في الضفة الغربية والقدس يوم الجمعة المقبلة، ومسيرات شعبية في عدد من مناطق التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، إحياءً لـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وطالبت القوى في بيان لها السبت، إلى اعتبار يوم الخميس المقبل، "يومًا لإعلاء صوت شعبنا المطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا"، والاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة في الماصيون عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ودعا البيان إلى أداء صلاة الجمعة في قرية المغيّر إلى الشمال الشرقي لمدينة رام الله، وجبل الريسان الذي يتبع لقرى راس كركر وكفر نعمة وخربثا المصباح غرب رام الله، وكذلك في الخان الأحمر قرب القدس، على أن تُقام مسيرات شعبية بعد الصلاة في هذه المواقع، للمطالبة بوقف النشاطات الاستيطانية.

وطالبت القوى أيضًا بـ"استنهاض كل الإمكانات لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية في القدس، خاصة مع قرار إجلاء أكثر من 700 فلسطيني من أبناء سلوان"، والتحرك لرفض هذا القرار التهويدي والتصدي له.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية في بيانها على ضرورة إتمام مسيرة المصالحة، وإنهاء الانقسام الكارثي، والتوحد خلف برنامجٍ كفاحيٍ ووطنيٍ لإفشال مشاريع الاحتلال، والإدارة الاميركية لتصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة.