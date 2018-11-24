كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 20 مدنيا في قصف للتحالف الدولي على ريف دير الزور السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما قام طيران التحالف، مساء أمس الجمعة، بالاعتداء بغارات عنيفة على قرية الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب بوقوع مجزرة قتل فيها 11 مدنيا وجرح العشرات وووقع دمار في المنازل."
ولفتت الوكالة السورية إلى أن "التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج شرعية مجلس الأمن، واصل عدوانه على السوريين في ريف دير الزور بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) ما تسبب بمقتل 11 مدنيا على الأقل أغلبيتهم نساء وأطفال."
وفي 21 نوفمبر الجاري، قتل وأصيب عدد من المدنيين في قصف للتحالف الدولي بقنابل الفوسوفور الأبيض على مدينة هجين في ريف دير الزور السورية.
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