كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تؤكد التصويت لمصلحة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسباني،

بيدرو سانشيز، اليوم السبت،

عن اتفاق بشأن جبل طارق، مؤكدا أنه سيصوت لمصلحة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

ومن المقرر أن يقر زعماء دول الاتحاد الاوروبي الـ27 المتبقية اتفاق الانسحاب الذي توصلت اليه بروكسل ولندن الأسبوع الماضي في قمة يوم الأحد، ومن المتوقع أيضاً أن يصدر عن هذا الاجتماع إعلان سياسي يحدد العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.



وتقول إسبانيا إن مسودة اتفاق الخروج الحالية لا توضح أن المفاوضات المستقبلية حول العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستتم بشكل منفصل عن المفاوضات حول وضع جبل طارق.