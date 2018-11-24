كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر واليونان وقبرص ينفذون التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا - 7" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت إلى اليونان وحدات من القوات البحرية والجوية، وعناصر من القوات الخاصة المصرية، للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -7"، والذي يستمر لعدة أيام، غرب جزيرة كريت.

وبحسب بيان، يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، والتدريب على أعمال الاعتراض البحرى، والبحث عن وإكتشاف الغواصات، وتأمين منصات البترول والأهداف الحيوية بالبحر.

وتابع البيان أن اشتمال التدريب على حق الزيارة والتفتيش، واقتحام السفن المشتبه بها، وقيام المقاتلات متعددة المهام بالتدريب على أعمال الدفاع والهجوم المشترك على أهداف معادية، كما تنفذ عناصر القوات الخاصة التدريب على أعمال الإبرار البحرى المشترك على الساحل.



ويشهد التدريب "ميدوزا —7" مشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية فى فعاليات التدريب، ضمن إجراءات تنفيذ معسكر التدريب الخارجى لهم، كما يحضر للمرة الأولى عدد من شباب البرنامج الرئسي، لفعاليات التدريب، بدولة اليونان.



يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز آفاق التعاون العسكري، وتبادل الخبرات التدريبية فى مختلف المجالات.