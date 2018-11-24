كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 10 مختطفين في ريف حلب بينهم نساء وأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وكالة "سانا" أنه تم تحرير 10 مختطفين تم احتجازهم من قبل المجموعات الإرهابية في ريف حلب.
وأضافت الوكالة أنه من بين المحررين نساء وأطفال.
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