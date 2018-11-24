المعدل الافتراضي لأعمار النساء يتراجع

أظهر التقرير الأخير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية، أن معدل الحياة بالنسبة للمرأة الأوروبية تراجع خلال العام الحالي 2018، بسبب اضطراد أمراض السمنة والسكري وأنماط الحياة اليومية غير الصحية، وأن معدل عمر المرأة أضحى قريبًا من متوسط عمر الرجل، بعد أن كان الفرق بينهما خمس سنوات ونصف السنة، لصالح المرأة.

وأشار التقرير، الى أن النساء من مواليد ما بين أعوام 2011 و 2016 يمكن أن تكون وفاتهن بنفس السنة، بالنظر لما أحدثته الاختلالات الصحية في أنماط المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتضمن تقرير المنظمة الدولية، قوائم بيانية تُظهر أن التقديرات العمرية للنساء، في بريطانيا على سبيل المثال، ارتفعت بقوة خلال الفترة ما بين 1980 و 2015، وأصبح الفرق في العمر الافتراضي للمرأة أعلى منه لدى الرجل بأكثر من خمس سنوات، لكنها بعد ذلك أصبحت متقاربة.

وأشار التقرير، كما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، الى أن المعدل الافتراضي للمرأة البريطانية كان في عام 1980 عند 76.2 مقابل 70.2 للرجل، وابتداء من الثمانينات ارتفع المعدل بالنسبة للمرأة حوالي عامًا كل سنة ليصل عام 2014 إلى حدود 79.5 سنة.او

وأضاف أن الأعمار الافتراضية بين النساء والرجال في أوروبا، بدأت تتقلص منذ عام 2000، لكنها بقيت في بلدان مثل لاتفيا وليتوانيا بحدود عشر سنوات لصالح المرأة، ربما لأن الرجال هناك يسرفون في التدخين وشرب الكحول.

وفي المعدل فإن العمر الافتراضي للأنثى الأوروبية المولودة عام 2016 هو في حدود 83 سنة، بينما بالنسبة للذكور هو في حدود 79.4 سنة.