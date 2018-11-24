المهدي بنكيران ينشر صورة جديدة لأبناء مدللة الحسن الثاني الأميرة لالة سكينة-صورة

نشر مرافق المشاهير، المهدي بنكيران، صورة جديدة لنجلي الأميرة لالة سكينة، حفيدة الملك الراحل الحسن الثاني، وابنة شقيقة الملك محمد السادس، الأميرة لالة مريم.

وظهر توأم مدللة القصر الملكي، في الصورة الجديدة يمسكان بيد بعضهما، في لحظة ود أخوي، وفرح طفولي.

وكانت الأميرة رزقت قبل ثلاث سنوات؛ في باريس، بتوأم، اختار لهما الملك محمد السادس أسماءهما، حيث حمل نجل الأميرة اسم “الحسن”، فيما حملت شقيقته اسم “آية”.

وكان قران الأميرة للا سكينة بالمهدي الركراكي، حفيد فقيه الحسن الثاني، الذي كان يدرس الأمراء في المعهد المولوي، قد عقد في 11 أكتوبر 2013، فيما شهدت إقامة الأميرة لالة مريم بالرباط، مراسيم حفل زفاف ابنتها يوم الأربعاء 28 ماي 2014، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس وأفراد العائلة الملكية.