ريال مدريد يتكبد هزيمة ثقيلة أمام إيبار

سقط ريال مدريد، عشية اليوم السبت، بثلاثية نظيفة أمام إيبار في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب إبوروا، برسم الجولة 13 من منافسات “الليغا” الإسبانية.

أهداف النادي “الميرنغي” كانت من توقيع، غونزالو إسكالانتي في الدقيقة (13)، وسيرجي إينيرش (د52)، وإنريكي غارسيا (د57).

وفشل ريال مدريد في العودة إلى سلسلة النتائج الإيجابية في الدوري رفقة المدرب المؤقت سانتياغو سولاري، الذي تولي مهمة تدريب المجموعة خلفاً لجولين لوبتيغي، المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

يُشار، إلى أن قائمة ريال مدريد غياب أربعة من لاعبيه للإصابة وهم كيلور نافاس وناتشو فرنانديز، وكاسيميرو وسيرخيو ريغيلو، في حين سجلت المواجهة عودة داني كارباخال ومارسيلو بعد تعافيهما مؤخرا من إصابتيهما، كما هو الأمر بالنسبة لكل من رافائيل فاران وسيرخيو راموس وغاريث بيل.