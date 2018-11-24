انت الان تتابع بعد 4 سنوات لقاء هاثاواي وماكونهي لا يبشر بالخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

فيلم Serenity

4 أعوام مضت على مشاركة آن هاثاوي الممثل ماثيو ماكونهي العمل في رائعة المخرج كريستوفر نولان Intersteller، والآن يعود الاثنان معًا من جديد في فيلم Serenity، شكل جديد ومختلف تظهر به آن يجعل من الصعب على الجمهور التعرف عليها مما يعد عامل جذب مهما للفيلم، الذي يحكي عن مغامرة غريبة لزوجة تطلب من "صياد" أن يقتل زوجها الذي يسيء إليها، وقد صدر الإعلان التشويقي للفيلم مؤخرًا ليجذب كثيرا من الانتباه، فالبعض يراه دمويا ولا يبشر بالخير على الإطلاق، في حين تحمس الجمهور لفيلم إثارة جديد يجمع ممثلين فازا بالأوسكار، بحسب موقع Popsugar الأمريكي.

ويشارك في فيلم Serenity مجموعة متنوعة من الأبطال منهم ديان لين، جايسون كلارك، ودجيمون هونسو، ويلعب كل منهم دورًا مختلفًا لخدمة حبكة الفيلم الأساسية التي يقتل فيها "ماكونهي" الزوج من خلال إلقائه من على متن المركب ليأكله القروش. ولمعرفة المزيد عن أفلام تعرض هذا العام اضغط هنا.. ومن المقرر أن يعرض الفيلم