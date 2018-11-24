إيبار يهين ريال مدريد بثلاثية ويكرس عقدة الـ51 عامًا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٩ م
تغلب نادي إيبار بقيادة مديره الفني خوسيه لويس مينديليبار على نظيره ريال مدريد بقيادة مدربه سانتياجو سولاري، بنتيجة (3-0)، اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي إبوروا، بقيادة الحكم خوان مارتينيز مونويرا صاحب الـ36 عامًا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الإسباني (الليجا)، ليرفع إيبار رصيده للنقطة الـ18 احتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، فيما ظل الفريق الملكي في المركز السادس برصيد 20 نقطة، بعد تعرضه للهزيمة الخامسة هذا الموسم في الليجا.
وسجل ثلاثية إيبار، جونزالو سكيلاتي في الدقيقة الـ16، وفي الدقيقة الـ52 سجل سيرجي اينريش الهدف الثاني، وفي الدقيقة الـ57 سجل إنريكي جارسيا كيكي، الهدف الثالث. وتشير الأرقام إلى أن ريال مدريد لم يفز في مباراة أقيمت في الباسك في مسابقة الليجا عندما يصل للشوط الثاني متأخرًا في النتيجة منذ أكثر من 50 عامًا،
وتشير الأرقام إلى أن ريال مدريد لم يفز في مباراة أقيمت في الباسك في مسابقة الليجا عندما يصل للشوط الثاني متأخرًا في النتيجة منذ أكثر من 50 عامًا، حيث كانت آخر عودة للملكي في الباسك، كانت في 15/10/1967 ضد أتلتيك بلباو (1-0 في الشوط الأول / 1-2 في نهاية اللقاء).
وتعد هذه الهزيمة الأولى لريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولاري، الذي يأمل في أن يسير على خطى المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان الذي سلك طريق الفريق الرديف "كاستيا" قبل تولي مهام المدير الفني للفريق الأول ويقوده إلى نجاحات عدة أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
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