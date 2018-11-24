انت الان تتابع إيبار يهين ريال مدريد بثلاثية ويكرس عقدة الـ51 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٩ م

تغلب نادي إيبار بقيادة مديره الفني خوسيه لويس مينديليبار على نظيره ريال مدريد بقيادة مدربه سانتياجو سولاري، بنتيجة (3-0)، اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي إبوروا، بقيادة الحكم خوان مارتينيز مونويرا صاحب الـ36 عامًا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الإسباني (الليجا)، ليرفع إيبار رصيده للنقطة الـ18 احتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، فيما ظل الفريق الملكي في المركز السادس برصيد 20 نقطة، بعد تعرضه للهزيمة الخامسة هذا الموسم في الليجا.

وسجل ثلاثية إيبار، جونزالو سكيلاتي في الدقيقة الـ16، وفي الدقيقة الـ52 سجل سيرجي اينريش الهدف الثاني، وفي الدقيقة الـ57 سجل إنريكي جارسيا كيكي، الهدف الثالث. وتشير الأرقام إلى أن ريال مدريد لم يفز في مباراة أقيمت في الباسك في مسابقة الليجا عندما يصل للشوط الثاني متأخرًا في النتيجة منذ أكثر من 50 عامًا،