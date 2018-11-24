شواية وبطاطس.. أغرب الهدايا المقدمة للزعماء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شهدت العديد من الوقائع السياسية منح الرؤساء والزعماء والمسؤولين عددا من أغرب الهدايا على مر التاريخ، والتي في بعض الأحيان ضمت تنينا أو مجموعة خاصة من الصابون

اتسمت دومًا هدايا الزعماء بالغرابة والندرة، وهو الأمر الذي جعلها ذات قيمة كبيرة على كل المستويات، وهو الأمر الذي كان على مدى عقود طويلة مثار اهتمام للأوساط السياسية والإعلامية على مستوى العالم، لا سيما أن تلك الهدايا تحمل دومًا رسالة خفية. وما بين التقدير للجهود ورسائل التحذير، تنوعت الأغراض الخفية لهدايا الزعماء والرؤساء والمسؤولين، وهو الأمر الذي وضح في العديد من المناسبات، خاصة تلك التي شهدت تسلم هؤلاء الدبلوماسيين هدايا غريبة وغير مألوفة في مثل هذه المحافل الرسمية.

صابون الكلاب لم تكن زيارة الملكة إليزابيث بالأمر المعتاد لجزيرة الكريبي، ولذلك حصلت على مجموعة كبيرة من الهدايا خلال عام 1982، كان أبرزها سيف مصنوع من أسنان قرش، بالإضافة إلى الهدية الأغرب والتي تمثلت في مجموعة من الصابون الخاص للعناية بكلابها، خاصة أن الملكة البريطانية عُرف عنها ولعها الشديد بهذه الحيوانات

صابون الكلاب لم تكن زيارة الملكة إليزابيث بالأمر المعتاد لجزيرة الكريبي، ولذلك حصلت على مجموعة كبيرة من الهدايا خلال عام 1982، كان أبرزها سيف مصنوع من أسنان قرش، بالإضافة إلى الهدية الأغرب والتي تمثلت في مجموعة من الصابون الخاص للعناية بكلابها، خاصة أن الملكة البريطانية عُرف عنها ولعها الشديد بهذه الحيوانات وعشقها للتعامل معها.

تنين كومودو تنين كومودو حصل عدد من الرؤساء الأمريكيين على "تنين كومودو" الشهير والنادر من إندونيسيا، إلا أن أبرز واقعة لذلك كانت عندما تسلم الرئيس الأسبق جورج بوش الأب أكبر نسخة من هذا الحيوان الشرس عام 1990، حيث بلغ طوله نحو 3 أمتار ووزنه 135 كيلوجراما، إلا أن بوش لم يحتفظ به وتبرع به فور عودته لحديقة الحيوان. بالصور.. رؤساء العالم والعلاقات العاطفية.. ساعة لقلبك وساعة لشعبك شواية أوباما شواية أوباما حاولت بريطانيا التعبير عن مدى عمق العلاقات السياسية التي تجمعها بالولايات المتحدة مطلع العقد الجاري، وهو ما تمثل في منح رئيس الحكومة البريطانية السابق ديفيد كاميرون "شواية" خاصة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك خلال زيارة الأخير لبريطانيا عام 2012. وكان أول استخدام للشواية عندما قام الزعيمان بتجربتها لإعداد الطعام خلال أحد أيام الزيارة، وذلك قبل أن يصطحبها أوباما برفقته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الدلالات التاريخية لأشهر هدايا الزعماء في العالم فيديو صدام فيديو صدام اختلف المتابعون في تفسير الرسالة التي يرغب في توصيلها الرئيس العراقي السابق صدام حسين من وراء منح المبعوث الأمريكي دونالد رامسفيلد عام 1983 مقطع فيديو.

واحتوى المقطع الذي كانت مدته 3 دقائق على نساء سوريات يقمن بالتهام رؤوس الثعابين ثم يطبخنها على النار، كما عرض الفيديو بعض اللقطات لتعامل الجنود بشكل وحشي مع الكلاب الحية. زيت زيتون زيت زيتون ربما كانت أرخص هدية تلقاها أوباما خلال ولايتيه في حكم أمريكا، حيث قدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن زيت الزيتون كهدية للرئيس الأمريكي السابق.

وحاول بعض التقارير الإعلامية تقدير ثمن الهدية، والذي كان تقريبًا 75 دولارا في ذلك الوقت. حبتا بطاطس على الرغم من كونها قُدمت من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري لنظيره الروسي سيرجي لافروف، فإن الأوساط السياسية اعتبرتها الأكثر طرافة، حيث منح الأول حبتي بطاطس إلى المسؤول الروسي هدية شخصية.

ولم تتمكن الأوساط السياسية في ذلك الوقت من معرفة المغزى المقصود من وراء هدية كيري للافروف، إلا أنها في نهاية المطاف اعتُبرت لمحة طيبة من جانب وزير الخارجية الأمريكي. طُعم السمك طُعم السمك ربما كان زيت الزيتون أرخص الهدايا التي قُدمت لأوباما، إلا أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن قد حصل على هدية أرخص يبلغ ثمنها 3 دولارات فقط، وهي عبارة عن طُعم للأسماك، تم تقديمه بواسطة ملك المغرب مطلع القرن الجديد. جمل هولاند جمل هولاند وخلال السنوات الماضية، كانت أبرز الهدايا الغريبة للرؤساء تلك التي تسلمها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في أثناء زيارته لدولة مالي خلال عام 2013، حيث أهدي جملا، والتي اعتبرت واحدة من الرموز الثقافية للحياة في الدول الإفريقية بشكل عام، وذلك تعبيرًا عن مساندة فرنسا العسكرية لمالي ضد المتطرفين.

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