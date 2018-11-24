انت الان تتابع حل لغز سرقة سلسة محلات شهيرة في أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٢ م

كشف ضباط مباحث الجيزة عن ملابسات سرقة 71 ألف جنيه من فرعي سلسلة محلات تجارية بأكتوبر، وتبين أن أحد العناصر الإجرامية الخطرة تخصص في ارتكاب تلك الجرائم. تلقى العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا من مدير فرع سلسلة أحد محلات سوبر ماركت بالحي الثالث باكتشافه كسر خزينة الفرع وسرقة مبلغ 38 ألفا و600 جنيه، والعثور على أسطوانتي أكسجين، والأدوات المستخدمة في الكسر، وبلاغ آخر من مدير فرع آخر لذات المحلات بالحي الخامس باكتشافه سرقة 33 ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة بالمحل عن طريق كسر باب الخزينة.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة ونائبه اللواء محمد عبد التواب إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين عاطلا يدعى "رضا. س"، 47 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، سبق اتهامه في 40 قضية سرقات مساكن ومتاجر. وتمكنت مأمورية بقيادة العقيد عمرو حجازي،