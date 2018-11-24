انت الان تتابع تغريم الزمالك والداخلية.. وتوجيه الشكر لكهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم أحمد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ م

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنبه على نادي الزمالك لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي تجاه الجهاز الفني والإداري لفريق الداخلية خلال لقاء الفريقين معا ضمن الجولة 15 لمسابقة الدوري الممتاز، مع التحذير باللعب بدون جمهور في حالة التكرار، كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على لاعبي الزمالك لما بدر منهم من سلوك غير رياضي، مع توجيه الشكر للاعب الزمالك محمود عبد المنعم (كهربا) لمحاولته وقف هذا السلوك غير الرياضي من بعض لاعبي وجماهير ناديه.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الداخلية لما بدر من سلوك غير رياضي من بعض أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق. وناشدت اللجنة الجهات المعنية تحديد أماكن الجماهير بما يحافظ على أمان وسلامة الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة، وذلك وفق إمكانات كل ملعب من الملاعب التي تقام