انت الان تتابع بسبب اللحمية.. طبيب يتسبب في وفاة طالبة بالمنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٨ م

تقدمت أسرة طالبة في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، ببلاغ إلى مركز الشرطة، اليوم السبت، اتهمت فيه طبيب أنف وأذن بالتسبب في وفاتها في أثناء إجراء عملية جراحة «اللحمية» داخل عيادته الخاصة، حيث تدهورت حالتها وطلب من الأسرة نقلها لمستشفي خاص ما أدى إلى وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم ضبط الطبيب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية في المديرية يفيد بتلقيه بلاغا من أسرة طالبة تتهم فيه طبيبا بالتسبب في وفاتها في أثناء عملية جراحية داخل مركز سمالوط.

أكد مصدر أمني أن أسرة طالبة تدعى «ا.م»، تبلغ من العمر 16 عاما، تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة سمالوط، اتهمت فيه طبيب أنف وأذن بالتسبب في وفاتها في أثناء إجراء عملية جراحية لها "اللحمية" داخل عيادته الخاصة الكائنة بمدينة المنيا. وأشارت التحريات المبدئية، التي أجرتها وحدة المباحث بإشراف العميد