كنوز غريبة عثر عليها في قاع البحر!

دبي - بواسطة محمد فارس استعرضت إحدى القنوات الروسية على يوتيوب أشياء غريبة ونادرة عثر عليها الغواصون في قاع المحيطات والبحار.

مدينة هرقليون الغارقة:

عثر على آثار هذه المدينة الغارقة منذ أكثر من 1200 سنة في مياه البحر شمال شرق سواحل الاسكندرية المصرية، ووجد الغواصون في مكان الاكتشاف الكثير من التحف والتماثيل المثيرة وحتى كميات من الذهب. © youtube/Мастерская Настроения © youtube/Мастерская Настроения

محركات "أبالون-11":

عام 2013 دعم الملياردير الأمريكي جيف بيزوس حملة لاستخراج محركات "أبالون-11" الفضائية من قاع المحيط الهادئ، والتي استخدمت عام 1969 في حمل الصواريخ إلى الفضاء، وسقطت معها بعد الاستخدام في المحيط منذ ذلك الوقت. © youtube/Мастерская Настроения

سفينة "القرصان ذو اللحية السوداء":

عاش هذا القرصان والذي كان اسمه إدوارد تيتش ما بين 1680 و 1718، وكان أحد أشهر قراصنة إنكلترا، وقبل وفاته في إحدى المعارك البحرية أغرق تيتش السفينة التي كان يقودها، والتي كانت محملة بالعديد من الكنوز والأسلحة والمدافع، وعام 2013 تم انتشال العديد من الكنوز والمدافع التي كانت على متن تلك السفينة. © youtube/Мастерская Настроения © youtube/Мастерская Настроения

كنوز الرايخ الثالث:

تمكنت عام 2012 إحدى شركات البحث عن الكنوز من العثور على 61 طنا من الفضة كانت قد غرقت مع سفينة بريطانية ضربتها غواصة ألمانية أيام الحرب العالمية الثانية، ويعادل ثمن هذا الكنز أكثر من 300 مليون دولار. © youtube/Мастерская Настроения

المصدر: وكالات © youtube/24/7 PHILIPPINES NEWS صورة من الأرشيفكنوز غريبة عثر عليها في قاع البحر!