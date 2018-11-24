شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية البرلمان" يكشف تفاصيل لقاء نظيره بـ"الشيوخ الإيطالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، والذى يزور العاصمة الإيطالية روما، مساء أمس الجمعة، ڤيتو بتروتشيلى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى، وبحضور سفير مصر لدى إيطاليا هشام بدر سفير، وذلك بناء على طلب "بتروتشيلي" إيماناً بدور مصر وأهمية التنسيق بين البلدين لاسيما على المستوى البرلمانى.

ويأتى اللقاء - على هامش مشاركة الوفد البرلمانى المصرى برئاسة النائب كريم درويش، ويضم النائب حسام العمدة، أعمال المنتدى البرلمانى الأول المقام حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما بمناسبة انعقاد منتدى روما للحوار المتوسطى فى دورته الرابعة.

من جانبه، وصف النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اللقاء الذى جمعة مع نظيرة بمجلس الشيوخ الإيطالى بـ"المثمر"، حيث تطرق للحديث حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى الحديث عن الملف الليبي، وأثنى " بتروشيلي" على الجهود المصرية فى هذا الملف.

وقال درويش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه استعرض لـ"بتروشيلي" الجهود المبذولة من الجانب المصرى لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومن بينها إصدار التشريعات اللازمة فى هذا الصدد، والتى أسفرت جميعها عن عدم خروج أيا من المراكب التى تقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية، منذ أكثر من عامين، مشيراً إلى أن مصر لديها سجل محترم جداً فى منع تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وشدد كريم، خلال اللقاء حسب تصريحاته - على أهميه الدفع بمزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، والتى من شأنها خلق فرص العمل للشباب والمساعدة فى التعافى السريع للاقتصاد المصرى، بما يحد من فرص الهجرة غير الشرعية.

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى تأكيده خلال لقاءه على أهمية أن تكون إيطاليا صوتاً لمصر داخل البرلمان الأوروبي، انطلاقاً من الشراكة فى قضايا المنطقة وكونها على دراية كاملة بالتحديات التى تواجة المنطقة لاسيما مصر، وذلك لإحداث التوازن داخل البرلمان الأوروبي، لتكون الصوت العاقل فى مواجهة الأصوات التى لا تعلم حقيقة الأوضاع خاصة مع البعد الجغرافى الذى لا يسمح بفهم خريطة المنطقة بعمق.

وأوضح درويش، إلى أن هناك أصوات تطالب بتطبيق المعايير الأوروبية فى المنطقة، دون النظر ومراعاة الظروف والواقع التى تعيشة.

وفيما يخص الملف الليبي، أوضح درويش لنظيرة بمجلس الشيوخ الإيطالى مدى أهمية أمن الدولة الليبية لمصر من كافة النواحي، ليس فقط لاعتبارات الأمن القومي، حيث تربط ليبيا والقاهرة روابط تاريخية واجتماعية وثقافية، مؤكداً أن مصر مع التسوية السلمية ووحدة الأراضى الليبية أيضا المؤسسة العسكرية لديها.

من جانبه، شكر النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، يتو بتروتشيلى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى، على اللقاء، مؤكداً أهمية التواصل المستمر بين المجلسين.

جدير بالذكر أن مصر تشارك فى المنتدى البرلمانى الأول المقام حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما بمناسبة انعقاد منتدى روما للحوار المتوسطى فى دورته الرابعة، ويمثل القاهرة - وفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصرى، برئاسة النائب كريم درويش، ويضم الوفد النائب حسام العمدة، وكيل اللجنة، وذلك بدعوة من ڤيتو بتروتشيلى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى، ومارتا جراندى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الإيطالى.

ويهدف المنتدى، إلى إشراك رؤساء ومسئولى لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات الوطنية لدول المتوسط فى نقاش رفيع المستوى وتبادل الخبرات والأفكار حول عده موضوعات تُشكل التحديات المُشتركة بالمنطقة، ودور البرلمانات الوطنية فى خلق حلول لمواجهة هذه التحديات.