شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: الدعم النقدى لطفلين ليس الحل الأمثل لمواجهة زيادة السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول قرار الحكومة باقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة 'تكافل وكرامة' على طفلين فقط فى الأسرة بدلا من 3 أطفال، بهدف إتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، مؤكدا على ضرورة بحث اعطاء حوافز للأسر التى تقتصر على طفلين بدلا من حرمان الطفل الثالث من الدعم النقدى والذى قد ينتج عنه الكثير المشاكل والآثار السلبية.

وأوضح بركات، فى بيان عنه، أن معدل الزيادة السكانية يسير بسرعة تفوق كل المعدلات العالمية، وهو ما فشلت الحكومات المتعاقبة فى ايقافه منذ عقود، وهو ما يمثل كارثة حقيقية تؤثر سلبيا بشكل مستمر على التنمية بالدولة، حتى أصبحت معدلات النمو تهدد موارد مصر بالفناء، مشيرًا إلى أن استمرار تزايد معدلات الإنجاب، سيؤدى إلى تضاعف معدلات التضخم، وزيادة عدد الفقراء فى مصر.

وطالب عضو مجلس النواب، بصدور حزمة من القوانين والتشريعات، تحث المواطنين على الالتزام والتحلى بالمسئولية لمواجهة الأزمة، مع الاهتمام بالتوعية من المدارس والجامعات والمراكز الثقافية مع دور العبادة فى المساجد والكنائس بخطورتها.

وأكد بركات، على أن حسن الاستثمار فى رأس المال البشرى يعتبر أحد الحلول الفاعلة فى تقليل مخاطر الوضع الحالى، عن طريق تحويل الطاقة البشرية إلى أيدٍ عاملة ومنتجة.