السيد: ضحايا السرعة والفلتان الأمني وإهمال الدولة هي جرائم يومية وليست قَدَراً من عند الله

اشار النائب ​جميل السيد​ الى انه "أمس، جمعة سوداء على ​البقاع​، فاجعة حادث السير على طريق نيحا أصابت عدّة قرى، وحوادث أمنية في ​بعلبك​، وسيول في ​اللبوة​ و​القاع​، كل ما يأتي من الله مقبول".

اضاف السيد في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، "لكن ماذا عن مصائبنا التي من صُنُع أيدينا؟ ضحايا السرعة والفلتان الأمني وإهمال الدولة، هي جرائم يومية، وليست قَدَراً من عند الله".