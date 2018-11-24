الخليل: التربية هي الحلقة الاولى في بناء الشخصية الوطنية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن "75 عاما من الإستقلال تخللها محطات مؤلمة في حياتنا الوطنية وأخرى سادها الإستقرار والإزدهار ولكن في الحالتين لم نوفق في بناء وطن ولم نوفق في بناء مواطنة"، مشيرا الى أننا " بالتربية نحمي الاستقلال فهي الحلقة الاولى في بناء الشخصية الوطنية وبها نضمن إنتماء واحد هو الإنتماء الى لبنان دون سواه".
وفي كلمة له تدشينه التجهيزات التكنولجية والمعلوماتية التي قدمها كهبة الى دار المعلمين والمعلمات في حاصبيا بحضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان وعدد من الفاعليات".
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