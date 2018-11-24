الخليل: التربية هي الحلقة الاولى في بناء الشخصية الوطنية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​أنور الخليل​ أن "75 عاما من ​الإستقلال​ تخللها محطات مؤلمة في حياتنا الوطنية وأخرى سادها الإستقرار والإزدهار ولكن في الحالتين لم نوفق في بناء وطن ولم نوفق في بناء مواطنة"، مشيرا الى أننا " بالتربية نحمي ​الاستقلال​ فهي الحلقة الاولى في بناء الشخصية الوطنية وبها نضمن إنتماء واحد هو الإنتماء الى ​لبنان​ دون سواه".

وفي كلمة له تدشينه التجهيزات التكنولجية والمعلوماتية التي قدمها كهبة الى ​دار المعلمين​ والمعلمات في ​حاصبيا​ بحضور رئيسة ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ ​ندى عويجان​ وعدد من الفاعليات".