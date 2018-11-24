أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ أن "دورية من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت في مكتب حاصبيا السوريين "أ. ع. ط." و "ع. أ. أ." على خلفية دخولهما الأراضي اللبنانية خلسة وقد تم تسليمهما إلى الشرطة العسكرية في ثكنة ​مرجعيون​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: مخابرات الجيش توقف سوريين في حاصبيا دخلا خلسة إلى لبنان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .