نقابة الصاغة: لضرورة الترفع عن الحسابات الشخصية والتنازل لمصلحة الوطن

حذرت نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان من "استمرار الواقع القائم وانسحاب تداعياته السلبية على الأوضاع السياسة والمالية والاجتماعية"، وطالبت ب "ضرورة الترفع عن الحسابات الشخصية الضيقة والتنازل لمصلحة الوطن والمواطنين بغية تشكيل حكومة تضع حدا للتدهور الذي يعمق الشرخ بين الفرقاء ويعقد المشكلات ويرسخها على كل المستويات".
وأشارت الى أن "قطاع الصاغة في لبنان يعاني منذ سنوات من أزمة لم يعرفها طيلة الاحداث الاليمة، وغالبية التجار اما سافروا الى الخارج للاستثمار والعمل في القطاع ووجدوا تحفيزات مالية وضريبية وتسهيلات ادارية لم يعرفوها في لبنان، أو أقفلوا محالهم مثقلين بالديون وباعوا ما لديهم لسداد المتوجب عليهم".
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