أ ف ب: غريفيث سيتوجه إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" نقلاً عن مصدر في ​الأمم المتحدة​ أن "مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ​مارتن غريفيث​ سيلتقي مسؤولين في ​الحكومة اليمنية​ في ​الرياض​ الاثنين وذلك بعد اجتماعه مع قيادة حركة "أنصار الله" (​الحوثيين​) في ​صنعاء​".

وكان غريفيث قد التقى في صنعاء رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين ​محمد علي الحوثي​، وقد أعلن الحوثي أننا "نتطلع إلى أن يكون هناك سلام عادل"، مشيراً إلى أننا "نتمنى أن تنتهي جول المبعوث الأممي في الرياض بنتائج إيجابية ونحن وهو على تواصل مستمر".