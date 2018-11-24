أ ف ب: غريفيث سيتوجه إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن مصدر في الأمم المتحدة أن "مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث سيلتقي مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض الاثنين وذلك بعد اجتماعه مع قيادة حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء".
وكان غريفيث قد التقى في صنعاء رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، وقد أعلن الحوثي أننا "نتطلع إلى أن يكون هناك سلام عادل"، مشيراً إلى أننا "نتمنى أن تنتهي جول المبعوث الأممي في الرياض بنتائج إيجابية ونحن وهو على تواصل مستمر".
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