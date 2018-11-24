اتهام زوج بقتل حماه بسبب خلافات المصاهرة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

قتل عامل في مركز منوف بالمنوفية، اليوم السبت، في مشاجرة مع زوج ابنته، بسبب خلافات بينهما.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بمشاجرة بقرية فيشا الكبرى بمركز منوف بين "م. ن." 23 سنة، وابن عمه "ا. ا." 18 سنة، طالب، ومصابين بجروح وخدوش وكدمات، وولد زوجة الأول "ع. ا." 45 سنة، عامل، مصاب باشتباه نزيف في المخ، وتوفى فور إصابته وزوجة الأول "ن. ف." 37 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات في الوجه.

واتهم الطرفان كل منهما الآخر بالاعتداء على الآخر، بسبب خلافات المصاهرة، واتهمت الرابعة زوجها بالتسبب في وفاة والدها بعد إحداث إصابته.