رئيس "البريد": إطلاق "البريد مول" لبيع منتجات الشركات الصغيرة أون لاين (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - * 12% نموا في إيرادات الهيئة وتراجع الأرباح خلال العام المالي الماضي

* هيئة البريد تطرح قريبا ماكينات ذكية تعمل ببصمة العين واليد

* 210 مليارات جنيه حجم الودائع في البريد بنهاية العام المالي الماضي

مصراوي- (خاص):

تخطط الهيئة القومية للبريد لطرح مجموعة خدمات جديدة ومتطورة خلال الفترة المقبلة، اعتمادا على حلول تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن تطرح الهيئة خلال فاعليات مؤتمر ومعرض "كايرو آي سي تي"، الذي يبدأ غدا الأحد ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، خدمة "البريد مول"، وهي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية، تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعرض منتجاتها عليها وبيعها، على أن يقوم البريد بتحصيل قيمة المنتجات المباعة لصالح العارضين.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في حوار لمصراوي، إن الهيئة ستطرح أيضا خلال المعرض "ماكينات مكاتب البريد الذكي"، وهي ماكينات صراف آلى تفاعلي، تُمكن العملاء من فتح حسابات جديدة، وإصدار بطاقات خصم، وصرف الشيكات، باستخدام حلول الهوية الرقمية لتأمين الحسابات والمعاملات، من خلال التأكد من هوية العميل باستخدام نظام البصمات البيومترية (العين واليد).

وأضاف الصغير أن أموال المودعين بالبريد ارتفعت بقيمة 10 مليارات جنيه لتصل إلى 210 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 200 مليار جنيه في العام السابق.

وأشار إلى أن البريد يستثمر 137 مليار جنيه من هذه الودائع في بنك الاستثمار القومي، وأن باقي المبلغ يتوزع على الاستثمار في أدوات الدين العام والبورصة ومشروعات الهيئة.

وإلى نص الحوار..

* بداية ما موقف إيرادات الهيئة وأرباحها؟

ارتفعت إيرادات الهيئة القومية للبريد خلال العام المالي الماضي بنسبة 12%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، مقابل 22 مليار جنيه في العام المالي السابق، لكن أرباح الهيئة تراجعت في العام المالي الماضي (2017-2018) إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل حوالي 5 مليارات جنيه في العام 2016-2017.

* لماذا تراجعت أرباح الهيئة رغم زيادة الإيرادات؟

سبب تراجع صافى الأرباح أن حجم استثمارات الهيئة في تطوير مكاتب البريد وتدريب العاملين خلال العام المالي الماضي تعادل أكثر من مرة ونصف ما تم إنفاقه في 2017.

* ما حجم ودائع المودعين لدى هيئة البريد حاليا؟

زادت أموال المودعين بالبريد بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 210 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي، مقابل 200 مليار جنيه في العام السابق، ويرجع هذا النمو إلى نجاح البريد في استعادة جزء من الأموال التي كانت اتجهت إلى البنوك بعد طرح شهادات استثمارا بعوائد مرتفعة وصلت إلى 20%، وكذلك بسبب تراجع العائد على الاستثمار بالبورصة، خاصة بعد رفع البريد لسعر الفائدة على حسابات العملاء إلى 10.25%.

* ما عدد عملاء الهيئة القومية للبريد؟

يبلغ عدد عملاء البريد نحو 24 مليون عميل، ويتراوح عدد المواطنين الذين يقومون بزيارة مكاتب البريد بين 10 إلى 12 مليون مواطن شهريًا، من بينهم 6.5 إلى 7 ملايين لصرف المعاشات، و1.5 مليون مواطن لإجراء حوالات مالية، إلى جانب خدمات الإسكان الاجتماعي، ودفع الفواتير .

وخلال الفترة المقبلة سنتوسع في خدمة صرف المعاشات بالمنزل، تسهيلًا على عملاء هذه الخدمة ومراعاة لسنهم، وحاليا لدينا 5 آلاف طلب توصيل المعاشات للمنزل.

* الهيئة بدأت إلغاء العمل بالدفاتر الورقية إلى أين وصلتم في هذا الأمر؟

بالفعل بدأنا في تنفيذ خطة لاستبدال العمل بدفاتر التوفير الورقية بكروت ذكية، وحتى الآن تم إيقاف العمل بها في القاهرة والإسكندرية والوجه القبلي، ونقوم بمراقبة عملية السحب والإيداع بأحدث النظم التكنولوجية لضمان عدم التلاعب والحد من عمليات الاختلاس.

* ما هو عدد بطاقات الخصم التي أصدرها البريد حتى الآن؟

تمكنا من توفير بطاقة خصم مباشر لنحو 5 ملايين عميل، بعد إطلاق هذه الخدمة العام الماضي.

* ما قيمة الضرائب التي سددتها الهيئة للدولة؟

سددنا نحو 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

* ما الخدمات البريدية الجديدة التي بدأت هيئة البريد تقديمها؟

بدأنا منذ الأسبوع الماضي تقديم خدمة استخراج شهادات براءة ذمة مخالفات المرور عبر مكاتب البريد برسوم رمزية لا تتجاوز الـ 10 جنيهات وفي وقت لا يتعدى دقيقتين ،وحاليا تعمل الخدمة بشكل تجريبي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى، وسيتم تعميمها لاحقا على مستوى محافظات الجمهورية، وإتاحة الحصول عليها أونلاين من المنزل قريبًا .

* هل هناك خدمات جديدة ستعلنون عنها في معرض "كايرو آي سي تي" هذا العام؟

سنعلن هذا العام عن إتاحة العديد من الحلول التقنية والتكنولوجية التي تساهم في تطبيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، ومنها لأول مرة "ماكينات مكاتب البريد الذكي"، وهي ماكينات خدمات صراف آلي تفاعلي تُمكن العملاء من فتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات خصم وصرف الشيكات، باستخدام حلول الهوية الرقمية لتأمين الحسابات والمعاملات من خلال التأكد من هوية العميل باستخدام نظام البصمات البيومترية (العين واليد). وخلال الفترة المقبلة سيتم التوسع في المشروعات المعتمدة على حلول الهوية الرقمية في دعم المعاملات المالية ليتم تعميمها بنهاية العام المقبل من أجل تقديم خدمات الذكية للمواطنين.

ومن أبرز الحلول التي سنعلن عنها في المعرض أيضا خدمة بطاقات easy pay، وهي بطاقات مسبقة الدفع تتيح للعملاء إمكانية الشراء عبر الإنترنت من جميع الأسواق في العالم دون اشتراط أن يكون من عملاء البريد، بالإضافة إلى أنها تتميز باحتوائها على محفظة مالية للعميل يمكن ربطها بالهاتف الذكي واستخدامها في عمليات الدفع من خلال خاصية QRCODE.

* هل تم تدريب موظفي الهيئة على الخدمات الذكية الجديدة؟

بالفعل قمنا بإعداد موظفي الهيئة لمواكبة هذه الخدمات المتطورة التي نقدمها حاليا وتلك التي سنقدمها مستقبلا، وخلال العام الحالي تم تدريب نحو 18 ألف موظف على خدمات البريد الذكية، بتكلفة 18 مليون جنيه في مقابل 300 ألف جنيه فقط تم إنفاقها في عام 2015 على تأهيل موظفي الهيئة، وهو ما يعكس الاستعداد القوي للهيئة، للخدمات التكنولوجية التي ستقدمها.

* ما خططكم لتقديم خدمات حكومية من خلال مكاتب البريد؟

نعمل بالفعل على استغلال الانتشار الواسع لمكاتب البريد في مختلف المحافظات، وسنبدأ بالإسكندرية لتقديم 16 خدمة تابعة للمحليات عبر مكاتبنا قبل نهاية العام الحالي، ومن هذه الخدمات "تراخيص البناء ومخالفات إشغالات الطرق" وهي خدمات مكملة لعمل المحليات وليست بديلا عنها .كذلك سنوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للسكك الحديدية على هامش فعاليات معرض كايرو آي سي لإتاحة أكشاك إلكترونية "kiosk" في 12 محطة كمرحلة أولى لتقديم مختلف خدمات الهيئة.

* هل هناك خطط للتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي التابعة لكم؟

نستهدف طرح 354 ماكينة صراف آلي جديدة "ATM" بالتعاون مع بنك مصر.

* التكنولوجية دائمة التطور.. فما خططكم للاستمرار في تحديث الأنظمة التكنولوجية لديكم؟

حاليا نعمل على تجهيز مركز إبداع خاص بالهيئة في المنطقة التكنولوجية بالمعادي بالتعاون مع شركة "IBM" وذلك لمتابعة الحلول التكنولوجية الحديثة بشكل دائم وبحث آليات الاستفادة منها في تطوير خدمات البريد.

* ماذا عن خطط تطوير مكاتب البريد؟

أسبوعيًا نفتتح ما بين مكتب إلى مكتبين تم تطويرهم، ومستمرين حتى ننتهي من تحديث كافة مكاتب البريد البالغ عددهم أكثر من 4 آلاف مكتب.

* الهيئة كان لها خطة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.. فما موقف هذه الخطة؟

البريد بصدد استكمال منصة للتجارة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو المحمول تحت اسم "البريد مول" وسيتم الإطلاق المباشر لها في أول أيام معرض كايرو آي سي تي .

ومن خلال "البريد مول" يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة عرض منتجاتها للبيع أون لاين، وسيتولى البريد تحصيل الأموال من العملاء عبر حساب مصرفي ووضعها في دفتر توفير للعارض.

* ما معدل الإقبال على خدمات البريد السريع؟

شهدت خدمات البريد السريع نموا خلال العام الحالي بنسبة 16% بسبب زيادة عدد شحنات البضائع القادمة من الخارج، إلى جانب إتاحة خدمة الحوالات المالية من مصر للأردن والعكس .