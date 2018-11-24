طالبة تعثر على والدها مذبوحا داخل منزلهما في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عثرت شابة في مدينة بلقاس بالدقهلية، اليوم السبت، على جثة والدها داخل مسكنه مذبوحًا وجثته ملقاه على سرير بمنزله.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس بعثور فتاة على جثة والدها مذبوحًا داخل شقته في منطقة حي السلام بمدينة بلقاس.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة الرائد يوسف صبري، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لـ"محمود م. أ. م." 60 سنة، ويعمل في مجال تجارة العقارات والأراضي ويقيم داخل شقته بعد وفاة زوجته، بصحبة ابنته الطالبة في المرحلة الثانوية، والتي اكتشفت الواقعة حيث تبين أنه مذبوحًا وملقى داخل صالة غرفته.

وتشكل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي، وبسؤال ابنته أكدت أنها تقيم مع والدها في نفس الشقة، ولكنها توجهت أمس للمبيت مع شقيقتها المتزوجة، وعندما عادت اليوم إلى المنزل فوجئت بوالدها مذبوحًا وملقى داخل غرفته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثة للمستشفى وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لفحص محتويات الشقة، وكلفت المباحث بسرعة ضبط الجاني.