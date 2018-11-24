محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
قالت محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، إن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ستزور المحافظة غدًا الأحد، لافتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بالحامول.
وكشف بيان إدارة الإعلام بديوان عام محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، عن تحرك نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، صباح غدٍ من ديوان عام المحافظة، في اتجاه مركز الحامول وصولًا لمزرعة الزاوية بمركز الحامول.
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تفتتح موسم الصيد السمكي في كفرالشيخ غدا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .