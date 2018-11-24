نائب وزير الزراعة تفتتح موسم الصيد السمكي في كفرالشيخ غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قالت محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، إن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ستزور المحافظة غدًا الأحد، لافتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بالحامول.

وكشف بيان إدارة الإعلام بديوان عام محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، عن تحرك نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، صباح غدٍ من ديوان عام المحافظة، في اتجاه مركز الحامول وصولًا لمزرعة الزاوية بمركز الحامول.