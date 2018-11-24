الكنيسي يطالب "الأعلى للإعلام" بمراجعة قرارات وقف إعلاميين و برامجهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أشاد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين بما أعلنه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من نفي قاطع لما نشر باسم المجلس تحت مسمى "لائحة جزاءات المخالفات الإعلامية".

وطالب الكنيسي، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراجعة بعض القرارات التي اتخذها المجلس في الفترة الماضية من إيقاف وتحقيق لبعض الإعلاميين وبرامجهم مما يُعد تداخلا في اختصاصات النقابة المنصوص عليها في القانونين ٩٣ لسنة ٢٠١٦ و١٨٠ لسنة ٢٠١٨، حيث أن البرامج وما يقدم فيها من محتوى مسئولية مقدم البرنامج وفريق العمل من مخرجين ومعدين ومراسلين ومحررين، مشيرًا إلى أن محاسبة البرامج وفرق العمل على أية أخطاء مهنية تحدث، لهو حق أصيل للنقابة وتتم وفقاً لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى اللذين أصدرتهما النقابة و يحددان حقوق وجبات الإعلاميين.

وذكر أن المحاسبة وتوقيع الجزاءات تتم وفق إجراءات متدرجة حددها القانون ٩٣ لسنة، وتبدء بالتحقيق من قبل اللجنة القانونية بالنقابة، وتنتهى بقرار التأديب الذى يصدره مجلس التأديب برئاسة أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة وأحد أعضاء الجمعية العمومية.​