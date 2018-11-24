برلماني يطالب الحكومة بحزمة تشريعية لمواجهة الأزمة السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول قرار الحكومة باقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" على طفلين فقط في الأسرة بدلًا من 3 أطفال، بهدف إتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، مؤكدًا ضرورة بحث أعطاء حوافز للأسر التي تقتصر على طفلين بدلا من حرمان الطفل الثالث من الدعم النقدي والذي قد ينتج عنه الكثير المشاكل والآثار السلبية.

وأوضح "بركات"، أن معدل الزيادة السكانية الذي يسير بسرعة تفوق كل المعدلات العالمية، وهو ما فشلت الحكومات المتعاقبة في ايقافه منذ عقود، وهو ما يمثل كارثة حقيقية تؤثر سلبيا بشكل مستمر على التنمية بالدولة، حتى أصبحت معدلات النمو تهدد موارد مصر بالفناء.

وأشار إلى أن استمرار تزايد معدلات الإنجاب، سيؤدي إلى تضاعف معدلات التضخم، وزيادة عدد الفقراء فى مصر.

وطالب النائب بصدور حزمة من القوانين والتشريعات تحث المواطنين على الالتزام والتحلي بالمسئولية لمواجهة الأزمة، مع الاهتمام بالتوعية من المدارس والجامعات والمراكز الثقافية مع دور العبادة في المساجد والكنائس بخطورتها.

كما أكد أن حسن الاستثمار في رأس المال البشري يعتبر أحد الحلول الفاعلة في تقليل مخاطر الوضع الحالي، عن طريق تحويل الطاقة البشرية إلى أيدٍ عاملة ومنتجة.