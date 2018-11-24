أمن الجيزة يعيد "طفل أكتوبر" المختطف لأسرته ويضبط الجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم السبت، القبض على المتهم باختطاف طفل بمدينة السادس من أكتوبر.

البداية بلاغ تلقاه العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة باختطاف طفل يدعى "أحمد"، 3 سنوات.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد داوود، رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر، توصلت جهوده إلى هوية المتهم، وتبين أنه عاطل، وأمكن ضبطه وتحرير الطفل المختطف.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.