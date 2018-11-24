حزب العدالة والتنمية في تركيا يحصل على دعم القوميين في انتخابات محلية

قال زعيم حزب الحركة القومية في تركيا يوم السبت إن الحزب سيساند مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات محلية تجرى في ثلاث مدن رئيسية العام المقبل.



وتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو حزيران لكن الحزبين اختلفا بعد ذلك بشأن دعوة حزب الحركة القومية لإصدار عفو عن بعض السجناء.



وقال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي قبل شهر إن حزبه لن يسعى للتحالف مع حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية تجرى في مارس آذار 2019 في جميع أنحاء تركيا.



وتسببت تلك التصريحات وقتها في انخفاض قيمة الليرة نتيجة مخاوف من أن يؤدي ذلك لاضطرابات سياسية.



لكن بهجلي أعلن تغيير موقفه يوم السبت وقال إن حزبه لن يقدم مرشحين لمناصب رؤساء البلدية في اسطنبول وأنقرة وإزمير أكبر ثلاث مدن تركية.



وأضاف لمسؤولين من حزبه في خطاب ألقاه بمدينة أنطاليا "أيا كان مرشحو حزب العدالة والتنمية في تلك المدن الكبرى الثلاث فسيكون دعمنا كاملا".



وأشار بهجلي إلى أن حزبه سيتقدم بمرشحين في بلديات أخرى في أنحاء تركيا وقال إنه لا يوجد "اتفاق سري" وراء قرار حزبه.



ولم يتضح ما الذي دفع بهجلي لتغيير موقفه.



وكان بهجلي وحزبه من أشد المنتقدين لحزب العدالة والتنمية قبل اتفاق الحزبين على تحالفهما الانتخابي هذا العام. وكان من المتوقع أن يستمر هذا التحالف على الرغم من قرار حزب الحركة القومية الشهر الماضي عدم التعاون في الانتخابات المحلية.



ولن يكون للانتخابات المحلية تأثير يذكر على توازن القوى في تركيا بشكل عام.



وبموجب النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخابات يونيو حزيران، يحظى أردوغان بسلطات واسعة بالفعل لكن حزب العدالة والتنمية يحتاج لدعم نواب حزب الحركة القومية لتحقيق أغلبية في البرلمان ولتمرير التشريعات المطلوبة.