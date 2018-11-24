(كاس) تشطب طلبي المريخ

تلقى الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً من محكمة التحكيم الرياضية (كاس) يفيد بشطب الطلبين المعجلين المقدمين من نادي المريخ الخرطوم، عطفاً على رد الاتحاد السوداني لكرة القدم، والطلبين، أولهما عدم إقامة قرعة الدوري الممتاز للموسم الانتقالي 2018/2019م، والثاني إيقاف الموسم الكروي الانتقالي 2018/2019م، وكان طلب الايقاف مُسّبب بوجود استئناف من نادي المريخ الخرطوم ضد قرار لجنة الاستئنافات في الاتحاد السوداني لكرة القدم حول مباراة المريخ الفاشر لدى المحكمة قد تؤثر نتيجتها على ترتيب المريخ في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2018م مابين المركزين؛ الأول والثاني.. يذكر ان محكمة (كاس) شطبت شكوتين، من أصل ثلاثة استئنافات تقدم بها المريخ الخرطوم، وسيقوم الاتحاد حسب إفادة رئيس مجلس إدارته البروفسير كمال شداد، بالرد على الشكوى الثالثة خلال القيد الزمني المحدد لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)