اتهم أنصار نادي اتحاد العاصمة الجزائري، المريخ باستعمال السحر في مباراة الفريقين التي جرت الأربعاء الماضي في ذهاب ثمن البطولة العربية للأندية والتي كسبها المريخ بأربعة أهداف لهدف، وكتب انصار (سوسطارة) على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) مع إرفاق صورة للحادثة (أحد السحرة من جماهير المريخ السوداني، يقوم بكتابة أسماء لاعبي اتحاد الجزائر وكتابة طلاسم عليها ووضعها في البخور). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العاصمة يهتم المريخ بالسحر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .