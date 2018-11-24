كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يدعو بابا الفاتيكان لزيارة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس جمهورية العراق برهم صالح، دعوة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، لزيارة العراق، فيما وعد الأخير بتلبية الدعوة في الوقت المناسب.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن "الرئيس برهم صالح أكد، خلال اللقاء، أن ما حل بالمسيحيين والإيزيديين والمسلمين وغيرهم من العراقيين من جرائم إبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي، لا يمت إلى تعاليم الدين الإسلامي السمحاء بصلة"، مشيرا إلى تاريخ التعايش السلمي بين جميع الأطياف في العراق.

وأشار الرئيس العراقي إلى أهمية "إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تشمل الجميع، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق السلام، وضرورة تضافر جميع الجهود في إنجاز هذه المصالحة".

وأوضح صالح أن "حل الأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة يأتي عبر الحوار والتفاهم، وأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد البابا فرنسيس، "ضرورة المضي قدما في إحلال الاستقرار في العراق وعموم المنطقة"، مشددا على "أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم وتعزيز التعايش السلمي فيها".

ويأتي اللقاء في إطار زيارة الرئيس العراقي الجديد برهم صالح إلى إيطاليا بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، للمشاركة في مؤتمر "حوار المتوسط"، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما.