حكم مباراة يمني يستخدم الرصاص بدلا من الصفارة (فيديو)

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد حكام مباراة كرة قدم، وهو يستخدم بندقية رشاش وإطلاق الرصاص بدلاً من الصفارة المعتادة.

ويظهر الفيديو، الذي أثار دهشة واسعة، الحكم حاملاً بندقية كلاشينكوف وهو يدير مباراة لكرة قدم في إحدى قرى محافظة شبوة اليمنية (جنوب شرق البلاد)، ويحتسب الأخطاء بإطلاق الرصاص بدلاً من الصفارة التي يحملها حكام المباريات كالعادة.

وأطلق حكم المباراة، الذي كان يحمل السلاح رصاصة من بندقية كلاشينكوف بعد خطأ ارتُكب، ليحتسب الخطأ على الفور ومن ثم تابع الجميع اللعب وكأن شيئاً لم يكن.

وتراوحت ردود أفعال اليمنيين على مقطع الفيديو، بين ساخرين من الموضوع، وآخرين رافضين للواقعة التي اعتبروها تعكس العبث والعشوائية في استخدام السلاح.