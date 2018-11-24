كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قرار التأشيرات طويلة الأمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس الوزراء قرار التأشيرات طويلة الأمد ليؤكد على مكانة الإمارات كحاضنة عالمية للمواهب ووجهة للمستثمرين.

ويتضمن القرار شروط وأحكام منح التأشيرات طويلة الأمد للفئات المشمولة لاستقطاب الكفاءات في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وبما يضمن سلاسة تطبيق القرارات.

وبإمكان المستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو انشاء شركة أو أن يكون شريك بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم الحصول على إقامة متجددة كل 10 سنوات، والمستثمر في عقار بقيمة لا تقل عن 5 ملايين درهم الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات، بعد استيفاء الشروط والأحكام.

ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر، بشرط امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى أو أن يكون حاصل على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء منح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، بعد استيفاء الشروط والأحكام.

كما يتم منح تأشيرة لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، وعلى تقدير امتياز عند التخرج من الجامعات المتواجدة داخل الدولة وخارجها، وتشمل المزايا الطلاب المتفوقين وأسرهم.