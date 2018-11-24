كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يعلن مسئوليته عن انفجار مسجد شرق افغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الارهابى مسئوليتها عن انفجار داخل مسجد في إقليم خوست بشرق أفغانستان. وقال مسؤولون في إقليم خوست بشرق أفغانستان إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع اليوم الجمعة في مسجد بالإقليم.

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