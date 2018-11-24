50 طبيبا يفحصون غدا 1000 مهاجر يقطنون بمخيم أولاد زيان بالدار البيضاء

يستعد خمسون طبيبا من مختلف التخصصات، لتنظيم قافلة طبية غدا الأحد، لفائدة حوالي 1000 مهاجر من دول جنوب الصحراء، القاطنين بمخيم أولاد زيان الشهير بمدينة الدار الببيضاء.

وينظم القافلة نسيج جمعوي بتنسيق من الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

وقالت الجمعية الطبية إنه بالرغم من المجهود الإنساني الكبير الذي بدله المغرب، لايزال حوالي ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء، لا يتوفرون على وثائق الإقامة، ويقطنون بمخيم اولاد زيان.

وتأتي القافلة الطبية بحسب الجهة المنظمة، في ظل ظروف لاإنسانية يعيشها المهاجرون بمخيم ولاد زيان، من حيث أبسط شروط النظافة الصحية.

وتنظم القافلة تحت شعار “النظافة والصحة من أجل الحفاظ على الكرامة”، وتشمل بالإضافة إلى التوعية، تقديم استشارات طبية وإجراء فحوصات في مختلف لتخصصات.