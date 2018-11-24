الأمير تركي الفيصل: الملك سلمان و وليُّ العهد يحظيان بدعم الأسرة الحاكمة

قال الأمير تركي الفيصل الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، اليوم السبت، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و وليَّ العهد محمد بن سلمان يحظيان بدعم الأسرة الحاكمة، مؤكدّا أن اقارير التي تحدثت عن وجود خلافات “ليست صحيحة”.

وأوضح خلال مقابلة مع وكالة “أسوشييتدبرس” الأمريكية، أن على العالم أن يتعامل مع وليّ العهد على الرغم من تداعيات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أنه سيحضر قمة مجموعة الـ20 في الأرجنتين الأسبوع المقبل.

وقال الأمير فيصل، خلال المقابلة التي نشرتها أيضًا شبكة فوكس نيوز الأمريكية:”لا أرى أية علامات على وجود خلاف داخل الأسرة الملكية، وأعتقد أن التقارير التي تحدثت عن خلافات لا تعكس الدعم غير المسبوق للملك ووليّ العهد”.

وأضاف، خلال المقابلة التي أجريت في العاصمة اللبنانية بيروت:”بالنسبة للتساؤلات عمّا إذا كان زعماء العالم سيرحبون بوليّ العهد في قمة مجموعة الـ20، أعتقد أن جميعهم يعترفون بالمملكة كدولة نافذة، وبأن عليهم أن يتعاملوا مع الملك سلمان ووليّ العهد لأنهما الشخصان اللذان يحكمان”.

وانتقد الأمير بشدة التقرير الذي نشرته وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي، قائلًا:”الوكالة أخطأت العام 2003 عندما قدمت تقريرًا غير دقيقٍ قبيل الغزو الأمريكي للعراق.

وتابع الأمير السعودي قائلًا:”قدَّمت الوكالة تقريرًا قبيل غزو العراق وكان غير دقيق، ويتضمن أخطاءً كثيرة، لهذا فإننا لا نهتم لتقريرها الأخير أبدًا”.

وأشاد الأمير بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دافع خلالها عن السعودية قائلًا:”ترامب عبّر عن شعوره بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة، وأكد على العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، والدور البارز الذي تلعبه المملكة في مجالات كثيرة وليس بتحقيق الاستقرار في سوق النفط فحسب”.