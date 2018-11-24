صادم..العثور على جنين داخل حاوية لـ”الأزبال” بالبيضاء

علم “اليوم 24” أنه، تم العثور، صباح اليوم السبت، على رضيع ملقى داخل حاوية للنفايات المنزلية على مستوى إقامة توفيق بحي الهراويين بمدينة الدارالبيضاء.

وأفاد المصدر ذاته، أن كل من عناصر الشرطة القضائية والعلمية، والسلطات المحلية حلت بعين المكان من أجل معاينة الحدث.

وتم حسب المصدر، نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

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