ميسي أمام فرصة جديدة لدخول تاريخ الليغا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فرصة جديدة لدخول تاريخ الدوري الإسباني مرة أخرى، وذلك في حال فوز فريقه على مضيفه أتلتيكو مدريد، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه في حالة فوز البارسا على أتلتيكو مدريد، فسيعادل ميسي الرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد، راؤول غونزاليس، بـ17 انتصارا على الأتلتي في الليغا.

وخاض راؤول سابقًا 27 مباراة أمام أتلتيكو مدريد، بالليغا، حقق الفوز في 17 منها، بينما خاض ميسي حتى الآن 21 مباراة، فاز فيها 16 مرة.

ويعد أتلتيكو مدريد ثاني أكثر الفرق التي زار ليونيل ميسي شباكها في مختلف المسابقات، حيث سجل في مرماه 28 هدفًا، بينما يعد إشبيلية هو الخصم المفضل للأرجنتيني برصيد 32 هدفا.

وأفادت الصحيفة بأن ليونيل ميسي خاض سابقًا 36 مباراة أمام أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات، مسجلًا 28 هدفًا، أي أنه الخطر الأكبر على دفاعات الفريق العاصمي، اليوم.

وكانت أكثر فترة جفاف تهديفي لميسي أمام الروخيبلانكوس، بين مايو/أيار من عام 2013 وحتى نفس الشهر من 2014، إذ غاب عن التسجيل في مرماهم لـ7 مباريات متتالية.

بينما استطاع البرغوث الأرجنتيني أن يسجل الهاتريك 3 مرات في مرمى أتلتيكو مدريد، الأول كان في موسم 2008/2009 والثاني في 2010/2011 والثالث في 2011/2012.