القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت عائلة الشيخ قاسم الجمل (أبو يوسف)، اليوم السبت، عليه وقد فارق الحياة في أحد الأحراش المجاورة لبلدته المكر، بعد قرابة أسبوع على اختفائه.
ويبلغ الجمل من العمر 87 عامًا، وفقدت آثاره يوم الأحد الماضي في مدينة عكا، بحسب ما قالت الأسرة في نداء عممته على وسائل الإعلام، أول من أمس، الخميس.
ولم تعرف أسباب الوفاة بعد، وإن كان قد عثر عليه داخل سيارته أم بعيدًا داخل أحد الأحراش.
وعمّ الحزن القرية، خصوصًا وأن أهله لم يتوقعوا أن يكون قد توفي.
شكرا لقرائتكم خبر عن المكر: العثور على مسن مفقود وقد فارق الحياة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .