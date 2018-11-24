المكر: العثور على مسن مفقود وقد فارق الحياة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت عائلة الشيخ قاسم الجمل (أبو يوسف)، اليوم السبت، عليه وقد فارق الحياة في أحد الأحراش المجاورة لبلدته المكر، بعد قرابة أسبوع على اختفائه.

ويبلغ الجمل من العمر 87 عامًا، وفقدت آثاره يوم الأحد الماضي في مدينة عكا، بحسب ما قالت الأسرة في نداء عممته على وسائل الإعلام، أول من أمس، الخميس.

ولم تعرف أسباب الوفاة بعد، وإن كان قد عثر عليه داخل سيارته أم بعيدًا داخل أحد الأحراش.

وعمّ الحزن القرية، خصوصًا وأن أهله لم يتوقعوا أن يكون قد توفي.