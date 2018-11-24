روما يفقد دي روسي أمام ريال مدريد وإنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الإيطالي دانييلي دي روسي مهددا بالغياب عن مباريات فريقه روما القادمة، وذلك حتى فترة ما قبل انطلاق العام الجديد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن شفاء دي روسي لم يكتمل، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، موضحة أن اللاعب اتفق مع ناديه، على العلاج بدون جراحة، لتجنب الغياب لفترة تصل لشهرين أو ثلاثة.

وأضافت أن قائد وسط روما سيغيب بالتالي عن العديد من مباريات الذئاب، أهمها أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

ونوهت الصحيفة بأن دي روسي قد يعود في مباراة روما أمام يوفنتوس، التي من المقرر أن تقام يوم 22 من الشهر المقبل.

وكان إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لروما، أكد أنه لن يتسرع بإشراك لاعبيه المصابين ومن ضمنهم دي روسي، بعدما عانى باستوري وبيروتي من تجدد الإصابات من قبل.