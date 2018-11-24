إصابتان خطيرة ومتوسطة في حادث طرق على مفرق الرامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجراح خطيرة وآخر بجراح متوسّطة، إثر اصطدام سيارتيّهما عند مفرق الرامة، اليوم، السبت.
وقدّمت الطواقم الطبيّة التي وصلت إلى مكان الحادث العلاج الأوليّ للمصابين، قبل أن تنقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، دون الإفادة إن كان هنالك خطر على حياة المصابين أم لا.
وتسبب حادث الطرق بازدحامات مروريّة في شارع 85.
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