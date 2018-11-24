شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الأطباء الكوبيين تسبب "كارثة" في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

تؤكد المتقاعدة البرازيلية إينيدينا دي أوليفيرا أن "مغادرة الدكتور ميغيل، الطبيب الوحيد الذي كان موجودا هنا، كارثة"، بعد التوقف المفاجئ لبرنامج التعاون مع كوبا "مزيد من الأطباء". وكانت هذه المرأة التي تبلغ الخامسة والستين من العمر جالسة امام منزلها على بعد أمتار من المستوصف المتواضع، حيث كان الطبيب يعالج أربعة آلاف شخص هم سكان ضاحية فيلا موتيراو الفقيرة في بلدة أليكسانيا بولاية غوياس التي تبعد 90 كلم عن العاصمة برازيليا.

وكان الطبيب الشاب ميغيل بانتويا، وصل قبل سنتين من وسط كوبا، في إطار برنامج "مزيد من الأطباء" الذي اطلقته في 2013 الرئيسة اليسارية ديلما يف.

وكان الهدف هو إرسال أطباء الى المناطق الفقيرة والريفية في البرازيل، التي لا تشكل عامل جذب كبيرا لأطباء الصحة العامة في هذا البلد.

لكن حتى قبل تسلم مقاليد الحكم في يناير المقبل، شن الرئيس المنتخب لليمين المتطرف جايير بولسونارو المعادي بشراسة للشيوعية، هجوما على الأطباء الكوبيين.

فقد شكك في كفاءاتهم، وظروف عملهم القريبة من "العبودية" مع حكومتهم التي تحتفظ ب 70 بالمئة من رواتبهم، وعائلاتهم التي لا يُسمح لها بمرافقتهم.

وردت كوبا بإعادة حوالى 8300 طبيب قبل 12 ديسمبر، لتتوقف بذلك "دبلوماسية القمصان البيضاء" الكوبية في البرازيل التي يحكمها بولسونارو.

- ضربة قاسية للسكان - قالت دي أوليفيرا التي كان الطبيب الكوبي يعالجها من مشاكل في الغدة الدرقية "سيضطرون لارسال أحد، وإلا ماذا سنفعل؟".

ويشكل رحيله مع آلاف الأطباء الاخرين ضربة قاسية لسكان المناطق المعزولة في البرازيل الشاسعة، والذين سيجدون أنفسهم من دون أي طبيب.