انت الان تتابع مدبولي: 450 مليون دولار قيمة حجز الإسكان بالمنصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المعرض يعد نافذة جديدة للترويج للسوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم متماشيًا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج

أكدت ‎نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أول وأكبر معرض عقاري مصري بأوروبا "عقارات مصر"، يعد بمثابة نافذة جديدة لترويج السوق العقاري المصري في أوروبا، وذلك أثناء مشاركتها في حفل الاستقبال الذي استضافه السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري على هامش أول وأكبر معرض عقاري مصري بأوروبا، والذي انطلق اليوم السبت، بالعاصمة البريطانية لندن، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد كبير من المصريين بالخارج ورجال الأعمال البريطانيين.

‎وفي كلمة مصورة، عبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بانطلاق المعرض الأول للعقارات المصرية بأوروبا، مشيدًا بالنمو في السوق العقاري المصري الذي يتواكب مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها المحافظات كافة، لافتًا إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

‎وفي كلمة مصورة، عبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بانطلاق المعرض الأول للعقارات المصرية بأوروبا، مشيدًا بالنمو في السوق العقاري المصري الذي يتواكب مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها المحافظات كافة، لافتًا إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من كبار شركات التطوير العقاري، بدأت خطواتها التنفيذية والعملية لتطبيق مبادرة، لتفعيل وتنشيط الترويج للعقارات المصرية في الخارج، بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية المصرية الجادة. وأشار مدبولى إلى ارتفاع حجز مشروعات الإسكان، حيث إن مدينة المنصورة الجديدة حققت نسبة مبيعات 1.5 مليار جنيه في 3 أيام وحجز المصريون بالخارج كامل عدد قطع الأراضي بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز بواقع 450 مليون دولار دخلت خزانة الدولة، لافتًا إلى أن المصريين بالداخل حجزوا وحدات مشروع جنة بالشيخ زايد خلال 30 دقيقة. ووجهت مكرم، التهنئة للسفير المصري السفير طارق عادل على توليه المنصب، وأيضًا للمصريين بإنجلترا لوجود السفير حيث يعد المعرض العقاري أول الأنشطة الوطنية التي يستهل بها مهام عمله في العاصمة البريطانية، مشيدة بالتعاون الدائم معه خلال فترة توليه منصبه السابق كسفير مصر بالأردن وثقتها في استمرار هذا التعاون لصالح الجاليات المصرية. وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في أول وأضخم معرض تنظمه المؤسسة الوطنية الأهرام بالتعاون مع شركة "سبكترم "للاستشارات وسيتي ايدج" للعقارات المصرية بأوروبا، ويضم كافة المشروعات القومية في مجال الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية في المدن الحديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة. وأوضحت، أن المعرض يعد نافذة جديدة للترويج للسوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، متماشيًا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج، والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع فيها، ويعمل عليها المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ما يؤكد أهمية المعرض ويزيد من قوته ومميزاته، حيث يعد فرصة جيدة بهدف تسويق العقار المصري وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن. وتحدث محمد الألفي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج العقارية عن سعادته بالشراكة مع وزارة الإسكان، معربا عن شكره وتقديره لدعم رئيس الوزراء لكافة المشروعات الجادة وفتح آفاق التعاون بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين. من جهته، استعرض عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لسيتي إيدج، الأرقام التي حققتها الشركة في السوق المصري الداخلي من خلال طرح المشروعات الأخيرة خلال الشهور العشرة الماضية والتي تجاوزت 10.5 مليار جنيه، وهو دليل على النجاح والنمو المستمر للسوق العقاري المصري.

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