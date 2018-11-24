انت الان تتابع الأرصاد: طقس الغد بارد.. والصغرى بالقاهرة 16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس لطيف حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، تكون كثيفة أحيانا، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى القاهرة 16 22 شبين الكوم 15 22 طنطا 16 21 دمنهور 17 22 الإسكندرية 18 22 بلطيم 15 23 مطروح 17 21 السلوم 16 21 سيوة 13 23 بورسعيد 16 21 دمياط 16 21 الزقازيق 15 22 الإسماعيلية 14 23 السويس 14 22 العريش 12 23 رفح 11 22 رأس سدر 18 23 نخل 08 21 نويبع