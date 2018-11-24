مطربة أوبرا وأشهر قناصة وسباك في 10 أفلام روسية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحتفى الدورة الأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالسينما الروسية بعرض 10 أفلام مختارة، ولإعطاء فرصة الاطلاع على ثقافة السينما الروسية وتعريف الجمهور بها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٠ م

من ضمن البرامج المختلفة التي يشهدها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال دورته الحالية، برنامج «نظرة على السينما الروسية» والذي يعرض به 10 أفلام مختارة بعناية من قبل القائمين على المهرجان ليُحتفى من خلال عرضها بالسينما الروسية، خاصة أن أغلب تلك الأفلام حاصلة على جوائز عالمية ومخرجيها لهم بصمة مميزة في السينما الروسية، وربما وقع الاختيار هذا العام على «السينما الروسية» كونها مرت بالعديد من الأحداث السياسية المؤثرة والتي كان لها أثر واضح على السينما.

1- قيصر أول الأفلام التي يعرضها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، داخل برنامج «نظرة على السينما الروسية المعاصرة»، وهو فيلم للمخرج بافيل لونجين، الفائز بجائزة أفضل مخرج بمهرجان كان السينمائي عام 1990، وتدور أحداث «قيصر» حول إيفان الرهيب الذي يتصور أن على عاتقه مهمة مقدسة. 2-

1- قيصر أول الأفلام التي يعرضها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، داخل برنامج «نظرة على السينما الروسية المعاصرة»، وهو فيلم للمخرج بافيل لونجين، الفائز بجائزة أفضل مخرج بمهرجان كان السينمائي عام 1990، وتدور أحداث «قيصر» حول إيفان الرهيب الذي يتصور أن على عاتقه مهمة مقدسة. 2- إيلينا 2- إيلينا بينما يعرض أيضًا فيلم «إيلينا» Elena، للمخرج أندريه زفاجنتسيف، الحائزة على جائزة لجنة التجكيم الخاصة لقسم نظرة ما بـ«كان السينمائي» عام 2011، وتدور أحداث الفيلم حول (فلاديمير) و(إيلينا) زوجان في خريف العمر، الزوج رجل ثري بينما تنتمي الزوجة إلى الطبقة المتوسطة، ولديها ابن عاطل تحاول مساعدته، وللزوج ابنة طائشة ولكنها وريثته الوحيدة، تجمعهما الظروف بعد تعرض (فلاديمير) لأزمة قلبية ويخبره الطبيب بأن أيامه أصبحت معدودة. 3- الأحمق 3- الأحمق كما يعرض فيلم «الأحمق» The Fool، للمخرج يوري بايكوف، الفائز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، وتدور أحداثه حول (ديما) مساعد سباك، يكرس وقت فراغه للدراسة كي يحقق حلمه بأن يصبح مهندسا، وفي إحدى الليالي يترك عائلته ويذهب لفحص منزل فى بيت مهجور، ولكن يكتشف أنه لا بد من إخلاء المبنى السكني كونه قديما للغاية ومهددا بالانهيار، ليجد نفسه مسئولا عن إنقاذ حياة 800 مواطن. 4- معركة من أجل سيفاستوبول 4- معركة من أجل سيفاستوبول يعرض فيلم «معركة من أجل سيفاستوبول» Battle for Sevastopol، الذي أنتج قبل 3 سنوات وبلغت ميزانيته 5 ملايين دولار، للمخرج سيرجي موكريتزكي، ويتناول الفيلم قصة حقيقية لـ(لودميلا) المجندة الشابة المعروفة باسم «سيدة الموت» والتى تعتبر أفضل قناصة في التاريخ، فقد حاربت دفاعا عن مدينتها أوديسا ضد القوات الألمانية. 5- ملكة السباتي 5- ملكة السباتي وينضم إلى القائمة فيلم «ملكة السباتي» The Queen of Spades، للمخرج بافيل لونجين، وتدور أحداثه حول مغنية الأوبرا (صوفيا) التي حققت شهرة عالمية بصوتها العذب، والتي تقرر أن تنهى مسيرتها الفنية ولكن بطريقة غريبة بعض الشيء، حيث تقوم بإعادة تقديم فيلمها الأول الذي حقق نجاحا كبيرا، وتبذل أقصى ما في وسعها من أجل أن تكون النسخة الثانية أفضل من الأولى. 6- أليكسي العشيق إلى دار الرعاية 6- أليكسي العشيق إلى دار الرعاية بينما يعرض أيضًا الفيلم الروسي «كيف أخذ فيكتور الثوم أليكسي العشيق إلى دار الرعاية» للمخرج ألكسندر خانت، وتدور قصته حول (فيكتور) شاب يتيم ووالده لا يزال على قيد الحياة، ولكن هذا الشاب متزوج ولديه ابن وفى إحدى الليالي يقرر أن يترك عائلته ويذهب إلي والده الذي أطلق سراحه من السجن مؤخرا، ويوضع في دار مسنين. 7- حرب آنا 7- حرب آنا كما يعرض فيلم «حرب آنا» Anna's War، للمخرج أليكسي فيدورتشينكو، الفيلم تقع أحداثه فى الاتحاد السوفييتي عام 1941، حول فتاة تدعى (آنا) التي تبلغ من العمر ستة أعوام، تختبئ في مدفأة مهجورة بمكتب القائد النازي، لتشاهد الحرب والحياة تمر إلى جوارها. 8- حفرة الصلصال 8- حفرة الصلصال تشاهد أيضًا «حفرة الصلصال» Clay Pit، للمخرجة فيرا جلاجوليفا، تدور أحداث الفيلم حول شابة تحاول ترك موسكو، بعد أن أصبحت الحياة جامدة فى قريتها النائية. 9- قلب العالم 9- قلب العالم بالإضافة إلى «قلب العالم» Core of The world، للمخرجة ناتاليا ميشتشانينوفا، يتناول الفيلم قصة عائلة بسيطة تعمل على تربية الثعالب وكلاب الصيد، وتنقلب حياة تلك الأسرة بعد أن يتم توظيف طبيب بيطري لمراعاة الحيوانات. 10- يمكن للفيلة أن تلعب الكرةوأخيرًا يختتم البرنامج عروضه مع «يمكن للفيلة أن تلعب الكرة» Elephants can play Football، للمخرج ميخائيل سيجال. 10- يمكن للفيلة أن تلعب الكرةوأخيرًا يختتم البرنامج عروضه مع «يمكن للفيلة أن تلعب الكرة» Elephants can play Football، للمخرج ميخائيل سيجال.

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