انت الان تتابع بعد تخبط الأهلي..ميدو يكشف مواصفات «الإدارجي الجامد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٣ م

كشف أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، عن رؤيته في الإدارة، مشيرًا إلى أن مواصفات الإداري الناجح، هو من يتعامل مع المواقف والأزمات وقت حدوثها ولا يتعامل معها بشهرته ونجوميته أو قوة شخصيته فقط، كما وصف الإدارة بأنها لها مدارس عدة ولا يجب أخذها في اتجاه تصفية الحسابات أو المجاملات، واعتبر البعض رسائل ميدو عبر حسابه الشخصي على "تويتر" هجوما على مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وما تشهده القلعة الحمراء من حالة تخبط بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، والخروج من البطولة العربية من الدور الـ16 أمام الوصل الإماراتي.

وكتب"ميدو" عبر «تويتر»: "في رأيي أن فن الإدارة مالوش علاقة بقوة الشخصية أو النجومية.. تعرف الإدارجي من قرايته للمواقف وتعامله مع الأزمات وايه قراره وقت الأزمة وتوقيت اتخاذه للقرار وتوقيت الإعلان عنه، توظيف الأشخاص في المواقع حسب إمكانياتهم لخدمة المكان نقطة مهمة جدا لتقييمك للإدارجي". ‏وأكمل: