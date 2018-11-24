انت الان تتابع التنمية المحلية: إقراض 1190 مشروعا منذ بداية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٥ م
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن التنمية الاقتصادية للقرى تأتي على رأس أولويات الوزارة في مجالات التنمية، باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة واستغلال أمثل للموارد المحلية وزيادة الدخل الفردي والأسري وتحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة يعد واحدا من أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية، وقال إن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 1190 مشروعا منذ بداية العام المالي الحالي.
وأضاف شعراوي أن الصندوق ينظم سنويا دورات تدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط، والبعض الآخر موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقا لطبيعة المشروعات التي
وأوضح اللواء محمد الشبراوي، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق لديه آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين في الوحدات المحلية القروية خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن نجاحاته لا تقاس بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته في نهاية فترة زمنية محددة ولكن بما تم تحقيقه من أهداف تنموية تسعى الوزارة إلى تحقيقها في جميع المناطق الأكثر احتياجا.
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